Antonio Banderas y Melanie Griffith llevaban meses planeando la separación

Pese al aluvión que rumores y conjeturas que han girado en torno al famoso matrimonio de Hollywood, que anunciaba su intención de divorciarse el pasado viernes, los allegados a Antonio Banderas y Melanie Griffith están convencidos de que -más allá de la falta de amor- no hay otras razones latentes que expliquen la dramática decisión tomada por los actores, desmintiendo así los comentarios que apuntaban a que el intérprete español podría haber vivido varias aventuras extramatrimoniales.

"Se han dicho muchas cosas desde que Antonio y Melanie dejaran entrever que lo suyo se había terminado, pero ni él ha sido infiel ni ella ha decidido tomar la iniciativa a la hora de separarse por culpa de los celos. La verdad es que hacía mucho tiempo que su matrimonio no funcionaba, el amor simplemente desapareció y esa es básicamente la historia. El divorcio será amistoso y los dos pueden decir orgullosos que no quedan rencillas ni enemistades", aseguró una fuente a la revista Us Weekly.

Aunque la intención de los dos artistas era la de poner fin a su relación una vez Stella del Carmen -la única hija que tienen en común- cumpliera la mayoría de edad el próximo mes de septiembre, al menos pueden consolarse con el apoyo incondicional que ambos habrían recibido por parte de su núcleo familiar, haciendo así que la ruptura haya sido más llevadera para los tres hijos de la actriz: Dakota Johnson, Alexander Bauer y la propia Stella.

"Han permanecido juntos todo el tiempo posible por los niños, porque querían evitar a toda costa que sufrieran por culpa de sus padres. Por eso han esperado tanto tiempo para anunciar su divorcio, aunque en realidad querían mantenerlo en secreto unos meses más hasta que Stella cumpliera los 18 y decidiera independizarse. Pero por ahora todo está saliendo bien, los chicos respaldan su decisión y ellos saben que siempre podrán contar con ellos en estos momentos difíciles", apuntó la misma fuente.

Por el momento, ninguno de los dos ha querido ofrecer más información sobre el proceso legal que se les avecina para oficializar el fin de su matrimonio, pero como revelaba la semana pasada el portal TMZ -tras obtener la solicitud de divorcio interpuesta por Melanie-, la estrella del celuloide buscaría de Antonio una cuantiosa compensación económica y la tutela única de Stella del Carmen durante los pocos meses que le quedan como menor de edad. En el mismo escrito, la actriz aseguraba que los motivos de la separación estaban relacionados con las "diferencias irreconciliables" que habían surgido entre ellos.