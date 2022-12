Antonio Banderas: 'Soy hombre de una sola mujer'

Aunque la vida de Antonio Banderas ha experimentado bastantes cambios en el plano sentimental durante el último año, comenzando por el final de su matrimonio con Melanie Griffith y continuando con el romance que mantiene actualmente con Nicole Kimpel, él sigue considerándose un hombre poco aficionado a los escarceos amorosos.

"A pesar de haber pasado por muchas cosas en mi vida, soy hombre de una sola mujer", afirmó el malagueño durante una entrevista con el programa brasileño 'Eliana' de la SBT.

Antonio -que ya había estado casado antes de conocer a Melanie en el rodaje de la cinta 'Two Much'- no se considera un seductor nato.

"Me parece que la seducción puede ser entendida de muchas maneras y yo personalmente creo mucho en la naturalidad. Creo que debes intentar ser tú mismo, como realmente eres. Y en una mujer lo que más me seduce es que sienta pasión por la vida y que tenga sentido del humor. Y por supuesto también hay ciertos rasgos físicos femeninos que me atraen mucho. Soy un apasionado de las bocas. Me encantan las sonrisas", reveló.

La última sonrisa que le ha robado el corazón al actor ha sido la de su novia Nicole -20 años menor que él-, a quien siempre ha defendido a capa y espada asegurando que ella no fue la responsable del final de su matrimonio de casi dos décadas con Melanie.

"Nicole no ha sido el motivo de mi divorcio. La conocí en el Festival de Cannes el año pasado, pero los dos sabíamos dónde estábamos. Yo era todavía un hombre casado, aunque las cosas estaban abocadas a lo que después ha sido. Una vez los papeles del divorcio estuvieron en su sitio, fue cuando empezamos a conocernos, y al tiempo surgió una relación", aseguraba el actor en una entrevista a la revista ¡HOLA!