Antonio Banderas sorprende a Fernando Alonso

Aunque ya se está preparando para el inminente rodaje de la película 'Los 33' , que dará comienzo el próximo 25 de noviembre , Antonio Banderas quiso aprovechar uno de sus últimos días de descanso para cultivar su pasión por los deportes de motor y, concretamente, para acudir con su mujer Melanie Griffith al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, donde no dudó en apoyar fervientemente a su compatriota Fernando Alonso.



De hecho, una vez acabada la carrera el intérprete malagueño y su esposa no perdieron la oportunidad de acudir al paddock de Ferrari -escudería con la que compite Alonso- para disfrutar de una distendida charla con el bicampeón mundial, una conversación a la que se sumó inesperadamente el actor británico Gerard Butler y que fue inmortalizada poco después por la modelo Dasha Kapustina, pareja del asturiano, con una imagen que publicó en su cuenta de Twitter.



"Con increíbles actores y gente guapísima. Muy emocionada por conocer a Gerard Butler, Antonio Banderas y Melanie Griffith", comento la maniquí en su perfil de la red social tras adjuntar la imagen.



Esta no es la primera vez que Antonio Banderas presume abiertamente de la amistad que le une a Fernando Alonso ni de la pasión que siente por los deportes de motor, ya que siempre ha aprovechado sus visitas a los circuitos para ensalzar el papel que el deportista ha jugado a la hora de promocionar la Fórmula 1 en su país natal.



"He seguido la Fórmula 1 durante muchos años. Recuerdo haber visto a Niki Lauda y a la generación de Alain Prost y Ayrton Senna [célebres representantes de este deporte]. De repente, llegó Fernando y no solo yo, sino todo el país [España] se volcó con la Fórmula 1. Creo que es el deporte más seguido después del fútbol", comentaba el actor en una entrevista con la revista digital de la escudería Force India.



Además de su reconocido interés en los bólidos de carreras, su amor por las motos de competición le llevó a fundar en 2010 el equipo Jack & Jones que compitió brevemente en la categoría de Moto 2 del Mundial de Motociclismo, aunque poco después se vio obligado a abandonarlo al no poder compaginar el trabajo con su labor interpretativa.



"Me encanta el mundo de motociclismo y tuve un equipo algunos años atrás, pero lo tuve que dejar porque conllevaba mucho tiempo y dedicación que no me podía permitir. Pero es un ambiente que me fascina. La palabra para definirlo sería bello", explicaba en la misma entrevista.



Fuente: Bang Showbiz

