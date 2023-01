Antonio Banderas se fijó primero en la hermana gemela de su novia Nicole Kimpel

Aunque ahora Antonio Banderas no pueda apartar la mirada de su novia Nicole Kimpel, cuando ambos se conocieron por primera vez en el Festival de Cannes en 2014 -al que el intérprete acudió con su exmujer Melanie Griffith- quien llamó primero la atención del malagueño no fue la guapa holandesa, sino la hermana gemela de esta, Barbara.

"Nos conocimos en el Festival de Cannes, en la fiesta que dio una noche un amigo. Fue muy curioso porque Nicole tiene una hermana que es exactamente igual que ella, una gemela idéntica, y yo empecé a hablar con ella, con Barbara, y todo muy bien. Pero de repente apareció Nicole y me dio un vuelco el corazón. Son exactamente iguales, pero hubo algo que me hizo 'tilín' con ella", recordó el veterano artista en el programa 'Mi casa es la tuya'.

No obstante, esa no ha sido la única ocasión en la que Antonio ha experimentado un flechazo, ya que le sucedió algo muy parecido cuando conoció a su ya exmujer Melanie Griffith durante el rodaje de la cinta 'Two Much'.

"Muchas veces estás haciendo películas, trabajando con una mujer interesante, bella, y se produce lo que los actores llamamos 'infatuación' [dejarse llevar por las emociones que experimenta el personaje que se interpreta]. Si tus personajes mantienen una relación amorosa, te metes dentro de esa burbuja durante los meses que dura el rodaje, pero en cuanto terminas todo se desvanece. Pero en el caso de Melanie, no desapareció", admitía el artista.

Junto a Melanie, el intérprete pasó veinte felices años de su vida hasta que ambos acordaron poner fin a su matrimonio en junio de 2014 -aunque no formalizaron el divorcio hasta casi un año después- de manera amistosa. Ahora ambos mantienen un contacto frecuente y aprovechan cualquier ocasión para verse.

"Mi relación con Melanie es muy buena, seguimos conectados, hablamos un par de veces por semana y si voy a Los Ángeles nos vemos. Lo hemos logrado, no solamente por nosotros, sino por respeto a la gente que nos rodea, nuestros amigos y nuestra familia. Yo no podía permitirme enterrar 20 años de mi vida. Las circunstancias son las que son, ambos sabemos por qué se fue apagando... pero todo lo que hemos pasado juntos queda muy vivo en nuestra memoria y en nuestro corazón", reconoce el artista.

Por: Bang Showbiz