Antonio Banderas rodará película con 'Bob Esponja'

La afición que Antonio Banderas ha desarrollado por el género de animación infantil --una faceta que ha cultivado exitosamente gracias a personajes como 'El gato con botas' y a su recién estrenada película 'Justin y la espada del valor'-- parece haber alcanzado un nuevo hito tras confirmarse que el intérprete español se dispone a rodar la segunda parte de 'Bob Esponja'.

Como publica el portal de noticias Savannah Morning News --diario local procedente del estado de Georgia-- la estrella de Hollywood viajará próximamente al citado territorio para grabar algunas escenas reales de un filme en el que, además, Banderas pondrá voz al personaje de un pirata.

La presencia del actor español en una cinta esperada con ansia por millones de niños en todo el mundo --la primera adaptación cinematográfica del famoso personaje data de 2004-- confirma el gran momento de popularidad que vive el malagueño a nivel internacional, ya que a este proyecto se suma el próximo estreno de la publicitada película 'Machete Kills' (Robert Rodriguez) y de 'Autómata', una de las producciones más ambiciosas del artista en su doble papel de productor e intérprete.

"La segunda parte de 'Bob Esponja' va a ser una película que todos los niños van a querer ver, por lo que los padres ya se pueden ir preparando para verse arrastrados al cine por sus hijos. El elenco estará lleno de caras conocidas y la producción va a ser espectacular", aseguró al citado periódico Jay Self, de la asociación de empresarios de la ciudad de Savannah.

La forma en que está combinando diversos géneros cinematográficos en el breve período de solo unos meses llevó recientemente a Banderas a reflexionar sobre su variada trayectoria en el mundo del celuloide, justificando así la versatilidad que le ha conducido a protagonizar películas rodeadas de controversia --'Desperado' o 'El Mariachi'--, aventuras familiares como la saga de 'El Zorro' o incluso a poner voz a personajes dirigidos directamente al público infantil.

"El cine sirve a muchísimos propósitos: desde el puro entretenimiento para todos los públicos, hasta el cine que nos hace analizar la condición humana en profundidad. En todos esos espacios me he sentido muy cómodo, aunque trato de no repetirme demasiado", aseguró el carismático intérprete en un foro de preguntas organizado por el diario El País, una argumentación cuya seriedad quiso atenuar después al revelar el papel que jugará en la esperada 'Machete Kills'.

"Interpreto a un personaje que se llama Camaleón y que adopta diferentes formas físicas. Es solo una colaboración para mi amigo Robert Rodriguez, pero termino transformándome en Lady Gaga", confesó en tono jocoso.

