Antonio Banderas promociona la faceta más moderna de su Málaga natal

El actor Antonio Banderas ha venido demostrando desde hace décadas que no hay mejor embajador para su Málaga natal que él mismo, aunque desde que irrumpiera en la esfera virtual abriendo su propio perfil en la red social Instagram, esa labor de promoción de la ciudad andaluza no ha hecho otra cosa que intensificarse y, especialmente ahora que vive allí, el intérprete no desaprovecha ni una sola oportunidad para vender a sus millones de seguidores las bondades turísticas de la localidad que le vio nacer.

Tanto es así, que el famoso intérprete y su pareja, la exmodelo holandesa Nicole Kimpel, han querido documentar fielmente en sus redes sociales la reciente visita que ambos hicieron a dos de los pilares de la oferta cultural de la capital malagueña, el Museo Ruso y el Centro Pompidou, dos instituciones que el artista exhibe orgulloso como sendas pruebas de que el sur de España tiene muchos otros atractivos al margen de sus horas de sol o sus apacibles playas.

"Tarde de museos en Málaga, disfrutando de la cultura", reza el título de una de las imágenes que retratan a Antonio, con la cabeza completamente afeitada estos días, posando con una de las obras de arte que han podido admirar durante su productivo día.

Además de exhibir ante sus seguidores menos familiarizados con la ciudad la faceta más moderna y artística de su adorada Málaga, Antonio ha vuelto a poner de manifiesto con sus fotos que su relación sentimental con Nicole no podría atravesar un mejor momento, lo que curiosamente contrasta con los rumores de crisis que circulaban hace solo un año cuando la pareja fue captada en plena calle manteniendo una acalorada -y probablemente efímera- discusión.

"Aquí estamos en el Jardín del Edén", bromea el incombustible actor en otra imagen que le retrata sonriente junto a Nicole en medio de una original instalación artística del Centro Pompidou, inaugurado hace dos años como sucursal del museo homónimo ubicado en París.

