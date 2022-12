Antonio Banderas niega haberse retocado la cara

El actor Antonio Banderas (54) sigue empeñado en ser uno de los pocos intérpretes de Hollywood que no se ha rendido a los encantos del bisturí, por eso ha querido dejar muy claro que su actual visita a Brasil responde a motivos profesionales y no estéticos, desmintiendo así los rumores que aseguraban que el intérprete tenía previsto pasar por quirófano para realizarse algunos retoques en el rostro.

"Alguien dijo que venía a Brasil para hacerme unos retoques en la cara. No es verdad. Odiaría verme con un aspecto artificial. Vivimos en un mundo en el que, especialmente en el caso de las mujeres, existe la necesidad de ser perfecto y joven. Es como una enfermedad que todos padecemos. En Hollywood la presión es enorme", declaró el malagueño en un encuentro con los medios, según recoge el periódico brasileño O Globo.

Una de las razones por las que Antonio -que actualmente mantiene una relación con Nicole Kimpel (34)- no se siente atraído por la cirugía estética es que no intenta agarrarse desesperadamente a su estatus de galán a pesar del paso del tiempo, porque es consciente de que ese no es su verdadero yo.

"Represento un papel que en realidad no soy. Si me preguntaras si soy el rey de la seducción, tendría que responderte: ¡absolutamente no! Sería ridículo afirmar algo parecido", añadió Antonio, que reconoce sin embargo que todavía disfruta "flirteando": "Lo que pasa es que con el paso del tiempo te pones menos nervioso".

Por: Bang Showbiz