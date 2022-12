Antiguo manager del grupo de Ricky Martin niega que los cantantes hayan sido abusados

Aunque han pasado muchos años desde su disolución, el grupo juvenil Menudo con el que saltó a la fama Ricky Martin ha vuelto a colocarse en el punto de mira de la atención mediática después de que uno de sus excomponentes, Roy Roselló, ofreciera su perdón públicamente al antiguo mánager de la banda Edgardo Díaz por la explotación y los abusos a los que habría sometido a los jóvenes, unas acusaciones que el representante de artistas ha negado ahora rotundamente a través de un comunicado público.

"Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a pasar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo a acusaciones. La vida es solo una y yo la vivo en paz", reza el comunicado enviado por Edgardo Díaz a los medios.

La polémica en torno a la formación juvenil ha saltado a raíz de las declaraciones de Roselló en el programa de telerrealidad brasileño 'A Fazenda' asegurando que ya había conseguido cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su vida, sus años como miembro de Menudo.

"Quiero perdonar al creador de Menudo [Edgardo Díaz] por la explotación y los abusos. Estoy en contra de la pedofilia", aseguraba el cantante ante las cámaras del reality.

Pese a que aún no se ha pronunciado acerca de los supuestos abusos por parte de su antiguo mánager, cabe destacar que en los últimos años Ricky se ha destacado por su papel en la lucha contra el tráfico de personas y la prostitución infantil, involucrándose activamente en la causa hasta el punto de crear su propia fundación para tratar de erradicar esa lacra.

"He conocido niños y niñas que han sido obligados a ejercer la prostitución en mi país, que han compartido conmigo sus pesadillas y sus traumas. Eso me hace llorar de rabia y de indignación", confesaba recientemente al diario Irish Independent.

