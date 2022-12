Anne Hathaway sufrió con el peso de la fama

La intérprete estadounidense Anne Hathaway sufrió mucho estrés tras el éxito cosechado con la película 'Los Miserables' (2012), debido a la presión que le generaba vivir sometida al constante escrutinio del público.

"La fama me fastidió durante mucho tiempo. No sabía qué hacer ni cómo manejarla, me dejó agotada. La gente me decía que tenía que ser yo misma, pero yo ya no sabía qué significaba aquello", declaró a la edición británica de la revista Elle.

Publicidad

La experiencia que Hathaway tuvo que enfrentar le sirvió también para darse cuenta de que ya no necesitaba la aceptación de los otros, lo que ha hecho su vida más fácil.

"Me he dado cuenta de que no necesito la aprobación de nadie. Ya no me preocupa lo que los demás piensen de mí. Y eso es algo realmente liberador, un gran descubrimiento", añadió.

La actriz de 31 años podrá ser vista de nuevo en la película 'Interstellar', donde comparte cartel con Matthew McConaughey, de quien aprendió valiosas lecciones de vida.

"El hombre es un poeta. Recuerdo que una vez estábamos rodando y algo falló, entonces él me dijo: 'Mira, podemos enfadarnos por esto, o podemos obviarlo, seguir adelante y hacer de ello una gran historia para el resto de nuestras vidas'", señaló.