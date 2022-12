Anne Hathaway se presentó con un día de retraso a una fiesta

La emoción que la actriz Anne Hathaway sentía por haber sido invitada junto a su marido Adam Schulman a una fiesta sorpresa en honor de Matthew McConaughey organizada por su mujer Camila Alves se transformó rápidamente en uno de los momentos más embarazosos de su vida cuando se dio cuenta de que se había equivocado de fecha, presentándose un día tarde a la celebración.

"Llamé a la puerta y Matthew contestó con una gran sonrisa. Le dije: '¡Sorpresa!' y él me contestó: 'Pasa'. Entonces se dio la vuelta y me dijo: 'Por cierto, la fiesta fue ayer por la noche'", declaró la intérprete durante el homenaje organizado por la American Cinematheque para rendir tributo a McConaughey por sus 25 años de carrera este martes en Beverly Hills.

Pero por suerte para ella, el actor demostró ser un anfitrión muy comprensivo y, sobre todo, dispuesto a celebrar las veces que hiciera falta la misma fiesta, por lo que finalmente la confusión de Anne acabó convirtiéndose en una divertida anécdota con la que entretener a sus amigos.

"Matthew me dijo: 'Pasa, deja que te ponga un vaso de vino'. Después se me quedó mirando muy fijamente y me dijo: 'Mira, podemos enfadarnos por lo que ha ocurrido o podemos dejarlo pasar y hacer de ello una gran historia'. A aquel primer vaso de vino le siguió la botella entera, y cuando ya habíamos acabado con la cuarta dejé de contar. Después nos fuimos juntos a la fiesta sorpresa por el cumpleaños de otra persona y, ¿sabéis qué? Fue una gran historia y conseguimos sacar una sonrisa a mucha gente con ella", relató la actriz.