Anne Hathaway presume de embarazo y de paso revienta una exclusiva

La actriz Anne Hathaway , que está esperando su primer hijo junto a su marido Adam Shulman, ha decidido compartir con todos sus seguidores en las redes sociales una fotografía suya en bikini en la que se puede apreciar su barriga de embarazada después de darse cuenta de que unos paparazzi habían logrado captar una instantánea suya mientras disfrutaba de un día de playa.

"¡Feliz 2016 a todos mis preciosos amigos de Instagram! Publicar una fotografía en bikini es algo inusual para mí, pero hace un rato, mientras estaba en la playa, me di cuenta de que me estaban sacando fotos. He pensado que, si va a haber una imagen mía de ese tipo circulando por ahí, al menos debería ser una que me haga feliz y que haya sido sacada con mi consentimiento. Y utilizando un filtro", escribió la intérprete en Instagram junto a la imagen, en la que aparece acariciándose la tripa.

Anne, que no había hablado públicamente de su embarazo hasta ahora, concluyó el mensaje enviándole a sus fans buenos deseos de cara al 2016: "Os deseo amor, luz y bendiciones para este próximo año".

En el terreno profesional, la actriz se tomará un descanso tras el nacimiento de su primer hijo para dedicarse plenamente a su familia.

"Anne está deseando ser madre. Lleva mucho tiempo esperando este momento y ha esperado a que fuera el momento adecuado para tomarse un descanso de Hollywood. Siente que ha conseguido mucho y que es el momento de tomarse un respiro. Les ha dicho a sus amigos que quiere poner en pausa su carrera y concentrarse en ser madre a tiempo completo", aseguraba una fuente a la revista Closer.

Por: Bang Showbiz