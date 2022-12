Anne Hathaway no es lo suficientemente 'sexy'

Aunque Anne Hathaway ha experimentado en numerosas ocasiones el buen sabor de boca que deja el éxito de crítica y público, la famosa intérprete admite ahora que lograr el reconocimiento de los cineastas a lo largo de su carrera no ha sido tarea fácil, ya que ha tenido que escuchar más de una vez que no era la actriz "adecuada" para interpretar a determinados personajes.

"Aunque he vivido grandes éxitos en mi trayectoria profesional, la verdad es que no me ha resultado sencillo, así que todavía toco madera. Mucha gente me ha dicho: 'No tienes lo que buscamos, así que no puedes interpretar este papel'. También he escuchado varias veces que no soy sexy, por lo que me quedo pensando: 'Puedo ser muchas cosas, pero que no me guste ir por ahí provocando no significa que no pueda convertirme en la persona adecuada para un papel concreto. De eso se trata, uso mi imaginación y mi físico para convertirme en otra persona'. En cierta manera sí que me he atrevido a desafiar a quienes pensaban que no era capaz de hacerlo", reveló la artista en la edición estadounidense de la revista Harper's Bazaar.

Tras recibir un más que merecido premio Óscar en 2013 por la adaptación cinematográfica de 'Los Miserables', Anne Hathaway vio cómo su popularidad empezaba a resentirse después de recibir varias críticas que hacían referencia a su "escasa credibilidad" en pantalla, por lo que confiesa que le ha resultado muy complicado ganarse de nuevo la confianza de la industria cinematográfica.

"Algunos directores me han dicho: 'Creo que eres fantástica, perfecta para este papel, pero no sé si el público te aceptará por todo lo que ha ocurrido'", señaló la intérprete.

Su porvenir parece haber cambiado radicalmente desde que el director Christopher Nolan decidiera contar con ella para el rodaje de la película 'Interstellar'.

"Una vez que se supo que iba a participar en 'Interstellar', por suerte el teléfono volvió a sonar de nuevo", declaró satisfecha.