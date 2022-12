Anne Hathaway: 'El matrimonio ha sido todo un viaje espiritual para mí'

La actriz Anne Hathaway disfrutó mucho el día de su boda con el diseñador de joyas Adam Shulman, una celebración que tuvo lugar en septiembre de 2012, pero reconoce que no esperaba que su corazón sufriera un "cambio tan radical" tras iniciar su vida de casada.

"El matrimonio no es para todo el mundo, pero en mi caso ha supuesto un verdadero viaje espiritual. Cuando me casé pensé que había sido una fiesta genial, pero sinceramente creí que lo hacíamos más por seguir una tradición. No estaba preparada para el cambio tan radical que experimentó mi corazón", reveló Hathaway al periódico Daily Mirror.

Publicidad

Probablemente su exnovio Raffaello Follieri -con quien mantuvo una relación de cuatro años hasta que fue encarcelado en 2008 por fraude inmobiliario- haya ayudado a la actriz a percibir la adversidad de manera diferente.

"Siempre hago frente al dolor de la misma manera, lidio con las cosas desagradables tomándomelas a risa", añadió.

A pesar de todo, la actriz reconoce que se vuelve bastante más filosófica cuando se trata del futuro.

"No importa cuáles sean tus sueños, la vida siempre te sorprende. Hay una cita que me encanta: 'Sin tener en cuenta lo que deseas, la vida siempre te da lo que te mereces'. Me encantaría saber quién lo dijo. Tenía que ser una persona genial", concluyó.