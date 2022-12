Anna Paquin defiende su bisexualidad

A pesar de llevar casada con el actor Stephen Moyer casi cuatro años y ser madre de los gemelos de 22 meses Poppy y Charlie, la actriz Anna Paquin sigue haciendo gala de la misma naturalidad a la hora de hablar públicamente de su bisexualidad, una combativa actitud a la que no dudó en recurrir al ver cuestionada su condición sexual durante una entrevista televisiva.

"Estoy casada con mi marido y llevamos una feliz relación monógama. Pero no creo que [mi bisexualidad] sea cosa del pasado. Por ejemplo, aunque estés con alguien ¿sigues siendo heterosexual? Una cosa no quita la otra", afirmó la actriz en el programa 'Larry King Now', para puntualizar justo después que su tendencia sexual no se esfumó al casarse: "Estar con alguien no implica que tu sexualidad deje de existir. No funciona así".

Desde que se dieran el sí quiero, la oscarizada intérprete y Stephen Moyer comparten una idílica relación tanto en el plano personal como profesional, ya que ambos coprotagonizan la serie 'True Blood'. De hecho, su colaboración profesional supuso una gran ventaja a la hora de compartir cada minuto del embarazo de Anna, además de permitirles disfrutar de los divertidos retos que la dulce espera planteó al rodaje, como el diseño del vestuario que la actriz tenía que utilizar para esconder su abultado vientre.

"Intentamos evitar que no se notara el mayor tiempo posible utilizando ropa muy creativa. Sin embargo, los dos últimos capítulos hubo que editar las imágenes digitalmente para eliminar la tripa", confesó la intérprete.

Aunque el vestuario no fue el mayor desafío al que se tuvo que enfrentar Anna durante la grabación de la serie, teniendo en cuenta que filmar las escenas más subidas de tono embarazada supuso un trance muy incómodo que solo pudo salvar recurriendo a su gran profesionalidad.

"Solamente grabé una escena de sexo durante el embarazo. Bill [el personaje que interpreta su marido] tiene una fantasía con varios personajes de la serie y conmigo. ¡Fue una experiencia sexual con mi marido mientras estaba embarazada! Pero bueno, solamente grabamos de hombros para arriba, así que no llegó a ser extremadamente desagradable", afirmó la actriz.