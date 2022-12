Angelina Jolie y Brad Pitt se pasan al cine independiente

Angelina Jolie y Brad Pitt volverán a coprotagonizar una película nueve años después de presentarse juntos ante los espectadores en la cinta de acción 'Sr. y Sra. Smith' (2005) -el rodaje que dio inicio a su sólida historia de amor-, pero en vez de volverse a dejar llevar por la tentación del cine más comercial, su nuevo proyecto corresponderá a un guion "experimental" forjado por la propia Angelina Jolie para deleite de su prometido.

"Hace unos años escribí algo por pura diversión, y pensé que sería perfecto para Brad y para mí. Es una pequeña obra de arte independiente que quise llevar a cabo, porque muchas veces no podemos hacer las cosas que realmente nos gustarían, pero tengo que decir que es algo muy modesto y experimental", reveló la actriz a la revista People.

Solo quedan unos días para que los seguidores de la oscarizada intérprete puedan admirar en todo su esplendor a su nuevo álter ego, 'Maléfica' -la inconfundible villana del cuento infantil 'La Bella Durmiente'- y para que sean testigos de la primera incursión cinematográfica de su hija Vivienne (princesa Aurora). Aunque al principio sus famosos padres eran reticentes a que debutara en el negocio familiar a la tierna edad de 4 años, pronto se dieron cuenta de que ninguna otra niña pequeña podría mantener el tipo como ella ante la terrorífica presencia de la antagonista de la historia.

"No quiero que mis hijos sean actores, pero nos dimos cuenta de que un niño de 4 o 5 años no estaría cómodo actuando conmigo en esas condiciones. Le diría 'hola' y se echaría a llorar directamente, así que pensé que quizás mi hija sería la mejor opción para hacer esto. Hablé largo y tendido con Brad acerca de ello, porque no resulta fácil decidir si convertimos a nuestra hija en un personaje público, pero preferimos no pensar mucho en eso y más en el tiempo que pasaría en el plató con su mamá", aclaró Angelina.