Angelina Jolie y Brad Pitt podrían haber comenzado la adopción de un niño sirio

La familia Jolie-Pitt parece que va a aumentar. Según publica Radar Online Angelina Jolie y Brad Pitt habrían comenzado ya el papeleo oficial para adoptar a un niño sirio. Durante un viaje a Siria en viaje humanitario, Angelina conoció a tres hermanos huérfanos, víctimas directas de la situación bélica que se vive en su país.

"Angelina estaba destrozada al saber que habían visto cómo a su padre se lo llevaban los soldados sirios. Su casa además fue bombardeada y en el bombardeo perdieron a su madre", revela una fuente a la página web.

Y aunque parece que Angelina quería adoptar a los tres niños, su marido no estuvo muy de acuerdo.

"Angie quería adoptar a los tres, pero cuando volvió a Estados Unidos y se lo dijo a Brad él dijo que no. Pasar de seis niños a nueve era demasiado y Brad estaba preocupado por cómo podría impactar aquello en los otros pequeños. Pero Angie no discutió, sabía que aquello no funcionaría", cuenta el informante.

Fue entonces cuando se embarcaron en todos los trámites legales.

"Está siendo un proceso muy largo la adopción. Podrían pasar otros cuatro o cinco meses antes de que el niño pueda ser trasladado a Estados Unidos", añade.

De los niños poco se sabe. Sí se conoce que el mediano habla algo de inglés y que el mayor, muy tímido y callado, no se separó de la actriz durante toda su visita.