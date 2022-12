Angelina Jolie y Brad Pitt compartirán escenas íntimas en su nueva película

La guapa pareja, que contrajo matrimonio en una ceremonia secreta el pasado sábado en el Chateau Miraval (Francia), no podrá disfrutar de una merecida luna de miel, ya que acaba de llegar a Malta para rodar en sus idílicos paisajes 'By The Sea', un drama en el que Angelina Jolie y Brad Pitt filmarán apasionadas escenas íntimas, según aseguró un miembro del equipo a la revista Us Weekly.

Angelina, quien ha escrito el guion y quien a su vez dirigirá la cinta, ha viajado hasta la pintoresca isla mediterránea junto a su familia con el fin de pasar todo el tiempo que pueda con ellos después de haber formalizado su relación con Brad, por eso ha decidido hospedarse lo más cerca posible de los enclaves donde rodará con su marido.

Publicidad

Uno de los lugares donde la pareja filmará es la bahía de Mgarr ix-Xini, en Gozo, una isla maltesa situada a unos 75 kilómetros al sur de Sicilia (Italia), que se caracteriza por sus escondidas playas de piedra y sus aguas cristalinas, lo que la convierte en el emplazamiento perfecto para que Angelina ruede escenas submarinas.

Pero los recién casados también tendrán tiempo para cultivar sus relaciones sociales, ya que esperan poder reunirse en septiembre con la duquesa Catalina de Cambridge, a quien intentarán compensar por no asistir a un acto que ella y su marido el príncipe Guillermo de Inglaterra organizaron en 2011.

"Se sienten mal por no haber acudido a aquel acto, pero esperan poder enmendar su error ahora", señaló una fuente al diario Daily Star.