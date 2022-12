Angelina Jolie teme por la seguridad de sus hijos

La guapa Angelina Jolie es una abnegada madre que vela por la seguridad y el bienestar de su familia, en especial de sus hijos -Maddox (12), Pax (10), Zahara (9), Shiloh (7) y los gemelos Vivienne y Knox (5)- a los que, junto a su pareja Brad Pitt, protege constantemente.

"Creo que como a toda madre me da miedo que algo les pase [a mis hijos]. Una noche no dormí porque el pasamanos de las escaleras del hotel en el que estábamos alojados era muy bajo. Mi mayor miedo sin duda es que algo les pase a mis seres queridos. Hay muchas cosas que me quitan el sueño, muchas cosas malas suceden en este mundo", declaró al periódico británico Metro.

La felicidad actual en la que vive Angelina (38) contrasta con el pesimismo con el que encaraba su vida familiar y sentimental en su juventud, donde imperaba una total negación al amor y a cualquier otra idea romántica.

"Nunca pensé que tendría hijos. Nunca pensé que me enamoraría. Nunca pensé que conocería a la persona adecuada. Al venir de un hogar roto tiendes a creer que ciertos sentimientos son de cuento de hadas, y por eso ni los buscas", afirmaba recientemente la actriz a la revista ELLE.