Angelina Jolie se ve envuelta en un accidente vehicular

Angelina Jolie sufrió un accidente este domingo en Los Ángeles cuando su chófer perdió el control del todoterreno negro en el que viajaba por culpa del asfalto mojado, estrellándose contra un bordillo que dejó dos de las ruedas del vehículo reventadas.

"El coche se estrelló contra la acera a una velocidad significativa. Angelina tuvo que preguntarse si habían chocado contra otro vehículo. Fue un accidente bastante malo, el neumático explotó y es increíble que no le pasara nada más al coche. No me sorprendería en absoluto que Angelina tenga dolor de cervicales", declaró un testigo presencial al portal X17 Online.

Pese a la aparatosidad del accidente -que tuvo lugar en Los Ángeles después de una proyección de la última película de Angelina, 'Unbroken', en el Writers Guild Theater de Beverly Hills- no parece que la actriz haya sufrido lesiones graves, ya que tras el choque fue recogida por otro chófer sin aparente necesidad de asistencia médica.

Angelina -madre de Maddox (13), Pax (10), Zahara (9), Shiloh (8) y los gemelos Knox y Vivienne (6) junto a su marido Brad Pitt- no es la única celebridad que se ha visto envuelta en un accidente de tráfico este fin de semana, ya que David Beckham también sufrió un percance similar.

El exfutbolista y su hijo mayor tuvieron suerte de que no les pasara nada después de que una mujer chocara contra su Audi en el momento en que salían del entrenamiento de fútbol de Brooklyn (15) en el estadio del Arsenal (Londres, Inglaterra).

Por: Bang Showbiz

