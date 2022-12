Angelina Jolie se inspira en su vida junto a Brad Pitt para su última película

La experiencia de compartir su vida con un "gran hombre" como Brad Pitt ha sido la mayor inspiración de Angelina Jolie a la hora de ponerse de nuevo detrás de las cámaras para dirigir su última película, 'Invencible', que narra la historia de Louis Zamperini, atleta olímpico que fue prisionero por las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, en la que ha intentado incluir parte de los valores como padre y marido del actor.

"Es una epopeya acerca del espíritu humano, así que creo que es menos importante conocer los aspectos técnicos de cómo rodar una película bélica y más importante conocer lo que yo sé de Brad y todo lo que he aprendido viviendo con un gran hombre, viendo las decisiones que toma respecto a nuestra familia y nuestros hijos y la manera en que me trata a mí, además de sus valores. Esas son las cosas que creo que he podido aportar a la historia, todo lo que sé y lo que amo de ese tipo de hombres. Creo que es por lo que quiero que se recuerde a nuestra generación, por los grandes hombres que vivieron antes que ellos, su grandeza y el desafío de estar a su altura", declaró Angelina durante la presentación en Sídney de la cinta.

Publicidad

La filmación de 'Invencible' se llevó a cabo en Australia el año pasado, lo que permitió que Angelina experimentara una nueva forma más relajada de afrontar los contratiempos de cualquier rodaje de grandes magnitudes durante el que la expresión "sin problema" acabó convirtiéndose en su frase favorita.

"Escuchar la frase 'sin problema' en boca de tu equipo es siempre fantástico, sobre todo cuando estás rodeada de 200 extras y hay un montón de aviones hundiéndose en el agua en una escena muy estresante y preguntas: '¿Podemos hacerlo?' y te responden: 'Sin problema'", añadió.

BANG SHOWBIZ