Angelina Jolie regala a Brad Pitt un reloj de 3 millones de dólares

Tras contraer matrimonio con Brad Pitt en una íntima ceremonia en su castillo de Francia a finales del mes de agosto, Angelina Jolie por fin parece haber encontrado el regalo perfecto para su flamante marido, un reloj de platino de la marca Patek Philippe valorado en 3,2 millones de dólares (2,5 millones de euros) en el que la actriz ha mandado grabar las palabras "Para Roly, de Nessa" en referencia a los personajes que ambos interpretan en su película 'By The Sea'.

"Fui el encargado de realizar la inscripción en el reloj. Era para Brad y sin duda se trataba de un ejemplar muy raro. Por supuesto que era muy valioso, pero no estaba nervioso por tener que grabarlo porque sabía que podía hacerlo sin ningún problema", aseguró al periódico Daily Mirror George Farrugia, dueño de la joyería Dolindo en la isla de Gozo (Malta), enclave donde la pareja se encuentra rodando su último proyecto cinematográfico

Aunque en la actualidad el clan Jolie-Pitt al completo se encuentra disfrutando de las bondades de la costa mediterránea en una especie de luna de miel para los recién casados combinada con trabajo, Brad ya ha decidido que irá desligándose paulatinamente de sus trabajos para la gran pantalla con el objetivo de dedicar el mayor tiempo posible a su mujer y, sobre todo, a sus hijos Maddox (13), Pax (10), Zahara (9), Shiloh (8) y los mellizos Knox y Vivienne (6).

Publicidad

"Me lo he ido tomando cada vez con más calma desde hace un tiempo. Y poco a poco he ido enfocándome en otras cosas. En el fondo quiero poder pasar más tiempo con mis hijos antes de que crezcan y se marchen", confesaba recientemente el actor a la revista GQ.