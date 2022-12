Angelina Jolie quiere centrarse en su trabajo humanitario

Angelina Jolie quiere dejar a un lado su trabajo como actriz para poder dedicar más tiempo a dirigir, así como a su trabajo humanitario en Naciones Unidas, donde ejerce de enviada especial del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

"Voy a actuar menos. He tenido una carrera maravillosa y estoy muy feliz por haber tenido la oportunidad de contar historias y de trabajar tanto como lo he hecho. Estoy segura de que habrá más películas, pero me gusta poder elegir y divertirme con personajes como Maléfica. Pero me gustaría ahora centrarme más en escribir y dirigir, y sobre todo querría dedicarme más a mi trabajo con Naciones Unidas", explicaba la estrella en la edición británica de la revista OK!

Publicidad

La actriz estadounidense no esconde su simpatía por el personaje de Maléfica aunque reconoce que le costó conseguir la transformación que el papel le exigía.

"Fue muy divertido pero duro al principio. Yo hago cine, no teatro, por lo que no me sale esa voz de forma natural. Tuve que recurrir a mis tonterías. Creo que es una historia preciosa y muy profunda, nos volvimos todos un poco locos y disfrutamos mucho. Espero que eso se note y entretenga a la gente", añadió.