Angelina Jolie prefiere hacer películas aptas para niños

La actriz de 38 años Angelina Jolie, que tiene seis hijos - Maddox (12), Pax (10), Zahara (9), Shiloh (7), y los gemelos Knox y Vivienne (5)- con su prometido Brad Pitt no se había "dado cuenta" de que muchas de sus películas no son aptas para todos los públicos hasta que empezó a trabajar con Disney en 'Maléfica', la reinterpretación de 'La bella durmiente'.

"No me había dado cuenta de cuántas de las películas que he hecho no son aptas para que las vean mis hijos hasta que hice esta [Maléfica]. Ahora sé cuales son [esas películas] y me resulta más divertido hacer algo como esto, que mis hijos pueden ver y con lo que están ilusionados. Les encantaba estar en el plató, jugar en la casa de las hadas y pasar el rato con Elle Fanning [interpreta a Aurora] y el príncipe [Brenton Thwaites]. Ha sido como compartir mi tiempo con ellos, que es lo que hago en mi vida diaria, pero cuando trabajas en este tipo de películas puedes compartir la experiencia con tus hijos y eso es lo más grande", declaró Angelina al diario MailOnline.

Pese a la oportunidad de poder conciliar el rodaje con su vida personal, a la bella actriz de 38 años le asustaba interpretar a un personaje tan icónico, porque no quería decepcionar a nadie.

"Estaba muy asustada porque no quería decepcionar a los fans [de la bruja Maléfica], entre los que yo me incluyo. Yo era una gran admiradora suya cuando era pequeña y cuando pasas a formar parte de su universo solo quieres asegurarte de que tomas las decisiones acertadas porque no hay vuelta atrás con un personaje como este. Tienes que pensar en la audiencia e intentar hacer un buen personaje, entretenido y completo, para no decepcionar a nadie y que todo el mundo pase un buen rato viendo la película", señaló.