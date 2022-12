Angelina Jolie podría interpretar a Nigella Lawson en la gran pantalla

La actriz Angelina Jolie podría interpretar a la televisiva chef Nigella Lawson en una película sobre su vida, según el periódico The Sun.

"Angelina había planeado tomarse un descanso el próximo año, pero este papel es muy tentador. Como todo el mundo, ha alucinado con el drama que ha rodeado a Nigella en los últimos meses y cree que es una mujer extraordinaria. La historia lo tiene todo, y ella está tan intrigada como cualquiera", comentó una fuente al citado periódico.

La película narraría las complicadas situaciones a las que Nigella se ha enfrentado en los últimos tiempos, una turbulenta época que comenzó con el divorcio de su marido Charles Saatchi después de que salieran a la luz unas fotografías del actor agarrando por el cuello a la chef. Además, ha tenido que enfrentarse en los tribunales a un duro interrogatorio con motivo del caso que investigaba a sus exasistentes Elisabetta y Francesca Grillo, quienes fueron acusadas de fraude el pasado mes, y en el que Nigella tuvo que admitir que había consumido cocaína y marihuana en el pasado.

Tras esta dura experiencia, la controvertida cocinera no dudó en hablar en público de sus sentimientos.

"Tengo que ser honesta, que se haga pública no solo tu vida privada sino también distorsiones de tu vida privada es mortificante, pero hay gente que atraviesa cosas peores y preocuparse por esto sería autocompadecerse y yo no quiero hacer eso", explicó Nigella en el programa 'Good Morning America'.

Por: Bang Showbiz