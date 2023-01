Angelina Jolie pide disculpas al bloguero Perez Hilton tras amenazar con demandarle

El problema se dió tras publicar un artículo acerca del divorcio de Angelina y Brad Pitt.

El bloguero Perez Hilton, famoso por desvelar en su portal web los entresijos de la vida privada de las celebridades, ha recibido una disculpa de una persona cercana a Angelina Jolie después de que el equipo legal de la actriz amenazara con emprender acciones legales contra él si no rectificaba una historia publicada en su blog acerca del divorcio de la intérprete y Brad Pitt y se disculpaba públicamente después.

Ahora Perez Hilton ha compartido en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de la noticia acerca del cambio de parecer de Angelina publicada por el portal Radar Online, encargado de revelar la historia en exclusiva, junto al mensaje: "¡Es verdad! ¡El equipo de Angelina Jolie se ha disculpado conmigo! ¡BOOM!".

La citada publicación se hace eco del correo electrónico enviado al columnista por la experta en manejar crisis contratada por la actriz tras hacerse público su divorcio -según confirmó el propio Perez Hilton en el Twitter del programa 'The Kyle and Jackie O Show'- que rezaba: "Ella me dijo que te llamara para disculparme. El nuevo equipo legal envió este correo a un par de personas. Sabemos que estás siendo un gran defensor suyo. Puedo conseguir que te llame ella también".

Por su parte, Perez Hilton se negó en todo momento a disculparse por publicar la noticia en cuestión, titulada: 'Brad Pitt destrozada por no ver a sus hijos desde que salió la noticia de su divorcio. Dispuesto a hacer cualquier cosa para solucionarlo'.

"Los abogados de Angelina Jolie me acaban de amenazar con demandarme por mi reportaje sobre su ruptura con Brad Pitt. ¡A mí! Siempre he sido uno de los defensores más fervientes y fieles de Angelina Jolie. Este fue el correo que les envié como respuesta a sus abogados, Bert Fields y Priya Saporm", aseguraba en su cuenta de Instagram el pasado domingo, junto a una copia de dicho email.

"Por favor haced llegar este mensaje a Angelina Jolie. Ella sabe que siempre he sido un gran admirador y defensor suyo. ¡Ahora mismo me he quedado pálido! A menos que quiera que me convierta en su enemigo, quiero una disculpa ahora mismo. No voy a cambiar nada [del contenido]. Si queréis demandarme, acudid a mi abogado Brian Freedman. No hice nada ilegal. Nos fiamos al cien por cien de nuestras fuentes. Que os jo*an. Y chupadme la p*lla".

Por: Bang Showbiz