Angelina Jolie no se molestó por ser calificada de 'malcriada' en correos hackeados de Sony

La primera reacción de Angelina Jolie cuando se enteró de la filtración de los correos electrónicos de la copresidenta de Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal -en los que se describía a la actriz como una "malcriada sin talento"-, fue ponerse en contacto con la ejecutiva para asegurarse de que se encontraba bien.

Ver: Angelina Jolie, al borde de la muerte, según medio estadounidense

Publicidad

"Hay algunas cosas que me molestan y otras que no. ¿Los ataques personales contra mí? Bueno, creo que ya estoy acostumbrada. Honestamente, mi primera reacción fue preocuparme por Amy. Hice que alguien le llamara y le preguntara si estaba bien. No porque sea una santa, sino porque creo que tenemos que ver las cosas en perspectiva. Ella tiene hijos. Sabía que lo iba a pasar mal", confesó Angelina al periódico New York Times.

Amy, que renunció a su puesto de copresidenta de Sony tras la filtración, también aseguró en su momento que los polémicos correos no habían generado ninguna tensión entre ella y la intérprete.

"A Angie no le molestó. Todo el mundo lo entendió porque todos vivimos en este extraño lugar llamado Hollywood. Si fuésemos encantadores, las cosas no funcionarían", afirmaba Amy al portal Recode.

Ver: ¿Se parece? A esta sexy modelo la confunden con Angelina Jolie

Publicidad

En uno de los correos electrónicos hackeados, Amy mantenía una conversación con el productor Scott Rudin -que fue quien llamó a Angelina "malcriada"- en la que comentaban el enfado de la actriz porque el director David Fincher se fuera a ocupar de la dirección de la película sobre Steve Jobs, 'Jobs', en vez de ponerse a cargo de la adaptación de 'Cleopatra' que ella quería protagonizar.

"Está molesta porque le hayamos dado a David 'Jobs'. Quiere hablar. Pero lo superará. No quiero perder el tiempo con esto", escribía Pascal en uno de los mensajes.

Publicidad

Por: Bang Showbiz