Angelina Jolie mantiene el contacto con su exmarido

La oscarizada Angelina Jolie solo ha llegado a encontrar la verdadera estabilidad sentimental de la mano de su actual prometido, el también actor Brad Pitt, pero eso no significa que la intérprete haya decidido desterrar de su mente a todos los hombres que algún día conquistaron su corazón. De hecho, la estrella de cine todavía recuerda con estima el tiempo que compartió con el actor inglés Jonny Lee Miller en una de sus primeras películas, 'Hackers', antes de escogerle como inseparable compañero de vida.

"Siento mucho amor y cariño cuando pienso en 'Hackers' [1995], porque fue ahí donde conocí a Jonny y acabé enamorándome de él. Somos muy buenos amigos hoy en día a pesar de que lo nuestro no funcionó, y cada vez que pienso en los tiempos en los que trabajábamos juntos, me acuerdo especialmente de lo mucho que nos divertimos en esa etapa de nuestras vidas", reveló la artista al portal Buzzfeed, haciendo balance de los cuatro años de relación que mantuvo con Jonny y que vieron su fin en 1999.

Una vez superado el desengaño de su primer matrimonio, la polifacética Angelina protagonizó una turbulenta historia de amor con el también actor Billy Bob Thornton -con el que tampoco ha perdido el contacto- que se extendió desde el año 2000 hasta 2003, una época en la que la estrella era más conocida por la rebeldía y el estilo gótico que exhibía en todo tipo de apariciones públicas y que muchos asociaban a su papel de agresiva enferma mental en la alabada cinta 'Inocencia interrumpida', el filme que le valió su primer y único premio Óscar.

"La verdad es que encuentro ciertos paralelismos entre el caos que reinaba en la vida de mi personaje y la falta de seguridad en mí misma que experimentaba durante esos años. Pero ahora que he podido reflexionar largo y tendido sobre la vida, creo que mi papel en 'Inocencia interrumpida' se correspondía en el fondo con la persona más cuerda de todas las que estaban en ese centro psiquiátrico", añadió la artista antes de rendir homenaje al complejo personaje que la catapultó al estrellato.

"No dejaba de ser una chica problemática pero honesta, y sobre todo muy racional. En el fondo me molestaba que me dijeran que interpretaba muy bien a las desequilibradas, porque creo que la chica no dejaba de ser una persona diferente e incomprendida, igual que yo", reflexionó en la misma conversación.