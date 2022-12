Angelina Jolie le da un papel a su hijo Maddox en su próxima película

La actriz Angelina Jolie podría haberle dado un papel a su hijo Maddox (14) en la película que dirigirá para la plataforma Netflix sobre el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, basada en el libro 'First They Killed My Father'.

"Maddox se muere de ganas de meterse en el mundo de la interpretación. Es un sueño hecho realidad para él. Ha leído el libro en el que está basada la película y habla el idioma, es el papel perfecto para él", explica una fuente a la edición estadounidense de la revista OK!

Maddox, que fue adoptado por Angelina en un orfanato del oeste de Camboya en 2002, ya tuvo un pequeño cameo sin diálogo en 'Guerra Mundial Z', una de las películas de su famoso padre, Brad Pitt.

Angelina ya reveló en el momento en el que anunció su nuevo proyecto como directora que su hijo sería uno de sus asistentes en el rodaje de la cinta.

"Mientras Maddox y yo preparamos esta película aprenderemos juntos más sobre su país. Cumplirá 14 años la semana que viene y es un momento muy importante para él, para que comprenda quién es. Es mi hijo, pero también es hijo de Camboya. Es el momento de que tanto nuestra familia como él comprendamos lo que eso significa para él y para nosotros. Mi deseo de contar esta historia de la manera más honesta y exacta posible será mi tributo a la fuerza y a la dignidad de la gente de Camboya", explicó la actriz a Associated Press el pasado mes de julio.