Por mucho que Angelina Jolie intente pasar desapercibida vistiéndose con ropa oscura, es casi imposible que los paparazzi no reconozcan sus voluminosos labios y su pálida piel. La actriz lució un look muy sobrio a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, donde volvió a demostrar que la belleza no depende de la ropa que lleves.