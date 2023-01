Angelina Jolie, es su faceta de directora, disfruta trabajando con niños

El último proyecto como directora de Angelina Jolie -madre de Maddox (14), Pax (11), Zahara (10), Shiloh (9) y los gemelos Knox y Vivienne (7) junto a su marido Brad Pitt- implica trabajar con niños, por lo que tiene la sensación de estar rodeada de juguetes tanto en el trabajo como en casa, aunque en el fondo no le molesta porque adora poder desahogar su instinto maternal en el set de rodaje ahora que sus propios hijos se están haciendo mayores.

"Estoy rodeada constantemente de juguetes. Tenemos 250 niños en una escena, así que he llenado mi casa, mi coche y mi caravana con juguetes. Es mi manera de saciar mi amor por los niños pequeños y los bebés", contó a la revista PEOPLE.

A pesar de lo mucho que disfruta trabajando con los más pequeños, esta nueva película de Angelina como directora, que se titula 'First They Killed My Father', está resultando especialmente dura porque trata sobre el régimen comunista de los Jemeres Rojos en Camboya entre 1975 y 1979 y aparecen niños en campos de trabajo.

"Tienen que pasar por campos de trabajo. Tienen que llorar y gritar. Mi reacción instintiva es parar el rodaje e ir a abrazarles a todos", añadió.

La película supondrá el debut de Maddox -a quien Angelina adoptó en un orfanato de Camboya en 2002- en el cine con un papel con diálogo, aunque anteriormente ya realizó un pequeño cameo en 'Guerra Mundial Z', una de las películas de su padre.

"Maddox se muere de ganas de meterse en el mundo de la interpretación. Es un sueño hecho realidad para él. Ha leído el libro en el que está basada la película y habla el idioma, es el papel perfecto para él", explicaba una fuente a la edición estadounidense de la revista OK!

'First They Killed My Father', basada en una novela de Loung Ung, se estrenará en Netflix a finales de 2016.