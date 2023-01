Angelina Jolie: en problemas con una protectora animal por culpa de sus hijos

La actriz Angelina Jolie ha sido criticada por la Elephant Asia Rescue and Survival Foundation por permitir hace unos días a sus hijos montar en elefante en Camboya (en el área de Angkor), ya que consideran esta una práctica cruel hacia el animal.

"¿De verdad, Angelina Jolie? ¿Realmente no sabes nada de los brutales métodos de domesticación y explotación de los elefantes en el turismo de Asia?", dijo la organización.

Pero según fuentes cercanas a la actriz, Angelina estaba recuperándose de un virus estomacal cuando los cuidadores de los niños llevaron a Maddox (14), Pax (12), Zahara (10), Shiloh (9) y Knox (7) al controvertido paseo, y al conocer que aquello había tenido lugar no quedó muy contenta.

"Se puso muy furiosa cuando se enteró porque odia la crueldad animal", contó la fuente al periódico The Sun.

Angelina y su marido Brad Pitt están actualmente en Asia rodando 'First They Took My Father', película sobre el cruel régimen de los Jemeres Rojos.

En 2016 la actriz reconvertida en directora de cine se pondrá al frente de una cinta sobre un protector de elefantes.

