Angelina Jolie: 'Brad Pitt es un hombre de familia'

Aunque a día de hoy sigue siendo una de las parejas más atractivas sobre la alfombra roja, la relación de Angelina Jolie y Brad Pitt ha evolucionado enormemente desde la primera vez que se conocieron en el set de rodaje de la película 'Sr y Sra Smith', un cambio en su dinámica de pareja que la actriz no duda en atribuir a la llegada de su extensa prole, compuesta por Maddox (13), Pax (10), Zahara (9), Shiloh (8) y los mellizos Vivienne y Knox (5).

"Hemos crecido mucho como pareja. En los inicios, todo es excitante. Pero ahora que hemos estado juntos muchos años y tenemos a los niños, comienza un tipo de amor diferente. Ya no se trata de ser amantes y compañeros, lo importante es que [Brad] sea un hombre de familia, una de las cosas que más aprecio de él y por la que me siento muy afortunada. Mi madre fue madre soltera y sé lo mucho que le costó mantenernos a flote", confesó la oscarizada intérprete a la revista británica Hello!

Lo cierto es que tanto Brad Pitt como Angelina han ido volviéndose cada más selectivos a la hora de elegir sus proyectos profesionales, además de convertir en una prioridad que sus respectivas agendas no interfieran con su vida doméstica, una estricta ética familiar que responde a su convencimiento de que la mejor manera de educar es dando ejemplo.

"Uno de los aspectos de la educación de los niños del que somos más conscientes es la relevancia de todo lo que ven. Así que le damos mucha importancia a la manera en que nos tratamos delante de ellos. Queremos ser el primer ejemplo y referencia que tengan sobre cómo hay que tratar al otro sexo", concluyó.