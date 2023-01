Andrew Garfield se sentía 'inútil' en el colegio

El actor Andrew Garfield -pareja de Emma Stone- se sintió "perdido" cuando era adolescente porque no quería seguir estudiando, pero supo lo que quería hacer cuando actuó en una obra de teatro por primera vez.

"Estaba bastante perdido de adolescente porque no encajaba con el sistema escolar en el que lo único que se valoraba era lo académico. Se suponía que tenías que querer ser médico o abogado u hombre de negocios, o te veían como un inútil, así que nunca encajé en ningún sitio. Después participé en una obra escolar y me sentí alegre y con un propósito, fue como: 'Oh, he llegado a algo que siento mío y que va a ser parte de mi vida'", cuenta a la revista HELLO!

El intérprete cree que todo el mundo está destinado a tener éxito, ya que no importa la carrera que escojan mientras las personas sean fieles a sí mismas.

"Para mí, el verdadero éxito es ser fiel a ti mismo. Puedes ser actor o músico o médico o abogado, o puedes ser camarero y hacer un buen café. Creo que el trabajo de toda nuestra vida es encontrar qué es lo que debemos hacer y hacerlo bien y con orgullo".