Andressa Urach: "Cristiano Ronaldo es muy bueno en la cama"

Mira aquí algunas de las mejores fotográfias de Andressa.



A pesar de que la modelo brasileña asegura haber olvidado por completo su fugaz romance con el delantero del Real Madrid, todavía recuerda las excepcionales dotes del astro portugués en la cama y también su mala conducta fuera de ella.

"Era muy bueno en la cama, en el sexo, pero no en su comportamiento conmigo", afirmó Andressa Urach a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Andressa que ostenta el título de 'Miss Bumbum' --galardón concedido a la mujer con el mejor trasero de Brasil--, afirmó que Cristiano Ronaldo no se portó bien con ella después de compartir íntimos momentos y que incluso llegó a sentirse "utilizada" por el portugués.

"No importa que Cristiano sea futbolista o que sea un hombre cualquiera, toda mujer se hubiese sentido utilizada en mi situación. Pero ya he pasado página y ahora ese asunto ya no me importa", confesó.

Después de esta mala experiencia con el delantero luso, la modelo tiene claro que no repetirá la experiencia de salir con otro futbolista por miedo a verse inmersa en una situación parecida.

"No quiero salir con otro jugador. Esta ha sido la única y la última experiencia", reveló.

La noticia del encuentro erótico entre la brasileña y el jugador portugués salió a la luz el pasado mes de abril, después de que la propia maniquí confesara haber mantenido relaciones sexuales con el futbolista en un lujoso hotel de Madrid.

"Fue increíble, su cuerpo es perfecto, como el de un dios griego. Estuvimos juntos durante varias horas y él no paraba de hablar de mi trasero. Estaba obsesionado", confesó en aquel momento al diario The Sun.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo zanjó rápidamente la polémica suscitada por tales declaraciones a través de su perfil de Facebook, en el que publicó una fotografía junto a su novia Irina Shayk y un comunicado en el que aseguraba que todo lo dicho por Andressa era mentira y que ya había iniciado acciones legales contra ella.

"Compartiendo una excelente cena japonesa con Irina Shayk. Incluso con las nuevas declaraciones de una mujer que dice haber contactado conmigo a través de mensajes, lo cual es mentira, nada ni nadie nos molesta. Hay una demanda en curso con la que el juez me dará la razón seguro. Quiero dar las gracias a todos los que creen en mí y no en esta mujer que solo quiere la fama a costa mía", escribió en la red social.

Por: Bang Showbiz