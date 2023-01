Anastacia pensó en someterse a una mastectomía en 2005

La cantante Anastacia, a quien le diagnosticaron cáncer de mama en 2003, se planteó por primera vez la posibilidad de someterse a una doble mastectomía en 2005 después de recibir unos resultados preocupantes de una mamografía.

"Tuve un pequeño susto dos años después de padecer cáncer por primera vez y en aquel momento pensé en seguida en la opción de una mastectomía. Casi me sometí a una mastectomía preventiva antes de padecer cáncer por segunda vez", explica en exclusiva la intérprete a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Finalmente Anastacia tomó la decisión de someterse a dicha operación en octubre de 2013 después de que le diagnosticaran cáncer por segunda vez por miedo a que su enfermedad empeorara.

"El problema con las tumorectomías es que si no se elimina todo el tejido, el cáncer puede regresar. Y mi decisión fue: 'No quiero pasar por otra tumorectomía en el otro pecho para que a lo mejor la próxima vez no sea solo una tumorectomía, si no algo en el hígado o en alguna otra parte'", añadió la cantante, que tras su operación se sometió a una cirugía reconstructiva.