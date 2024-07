Ana María Trujillo confiesa que le ha costado envejecer y verse ahora en televisión

Ana María Trujillo regresó a la televisión, pero esto no fue un proceso sencillo, ya que durante el primer día de rodaje sufrió de bastante estrés, al punto de que no podía mover la cabeza. Asimismo, explica que el verse mayor ante las cámaras le ha costado, puesto que no se había visto envejecer. Además, da a conocer que está dispuesta a aceptar más propuestas de trabajo en Colombia.

