Amy Winehouse tuvo en Mark Ronson a un 'hermano'

El músico Mark Ronson trabajó con la fallecida Amy Winehouse -quien murió en julio de 2011 a los 27 años- en el que fue el último disco de estudio de la artista británica, 'Back to Black', y de aquel tiempo Mark guarda un más que grato recuerdo.

"Era casi como su hermano. Cuando la conocí, cuando hicimos el disco juntos, se encontraba muy bien. Probablemente era la vez que mejor estaba en su vida adulta porque estaba haciendo algo genial. Yo había oído eso de '¿vas a trabajar con Amy Winehouse? Suerte'. Porque un par de años antes había estado bebiendo mucho. Pero yo me decía: ¿De qué habla esta gente? Es un sueño trabajar con ella", recuerda Ronson en la revista Interview.

Aunque sí que es verdad que el sueño se convirtió en ocasiones en pesadilla, ya que no faltaron discusiones entre ellos.

"Amy sabía que yo había coqueteado con algunas sustancias, pero yo no sabía mucho sobre drogas duras, y ella me decía: 'Mark, no tienes que saber de esas cosas'. Entonces yo trataba de razonar con ella, pero me frustraba, y a ella le molestaba que hablara del tema. Me decía que me fuera, una vez hasta me tiró un vaso a la cabeza".