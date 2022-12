Amy Schumer se resiste a pasarse al cine

A pesar de que la humorista Amy Schumer ha cosechado muy buenas críticas con su debut en el cine -su primera película se titula 'Trainwreck'- prefiere continuar con su serie cómica, ya que odia el proceso de audición.

"No sé si quiero seguir haciendo películas. Más o menos funciona así. Tú lees un guion que dice: 'Ella es guapa, pero no preciosa, la persona más graciosa de la habitación'. Después vas y la directora de casting te dice: 'Guau, eso ha estado bien'. Luego tu agente: 'Les gustas'. Y finalmente llamas una semana después preguntando: '¿Sabemos algo?', a lo que responden: 'No, pero sigues con opciones'. Entonces te olvidas y ese verano terminas viendo que le dieron a Jessica Biel el papel. Todo el mundo piensa que actuar en películas es lo mejor del mundo. Pero tras hacer una me siento como: 'Vale, entiendo que es algo apetecible pero no es como para decir que como ya he hecho una película no podré volver a la televisión!'", explica la actriz a la revista Empire.

Pero Amy, con humor o sin él, deja claro que no cierra la puerta a otras ambiciones profesionales.

"Estoy planteándome estudiar para ser dentista", añade la intérprete.