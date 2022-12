Amy Schumer pensó que iba a morir cuando dejó a Jennifer Lawrence conducir una moto acuática

La actriz Amy Schumer decidió montarse en moto acuática junto a su amiga Jennifer Lawrence mientras se encontraban de vacaciones en los Hamptons (este de Nueva York) pero lo que estaba siendo un agradable paseo acabó convertido en una experiencia terrorífica cuando la estrella de 'Los Juegos del Hambre' se puso a los mandos.

"Yo conduje primero, así que estaba en plan tranquilo. Conduzco como una madre cuando alquila un descapotable, ya sabes. Y entonces ella dijo: '¿Puedo conducir yo antes de que volvamos?' y yo le dije que claro. ¡'Los Juegos del Hambre' volaron! Ella creció haciéndolo, así que íbamos en círculos, usando nuestra propia estela. Yo chillaba y estaba segura de que iba a morir. Yo estaba en plan, bueno, por lo menos ya sé cómo voy a morir, y se habría dicho: 'Jennifer Lawrence y otra persona han muerto hoy'. Y me parecía bien", bromeó Amy en BBC Radio 1.

La intérprete explicó que Jennifer acabó uniéndose a la expedición a última hora, ya que estaba en Nueva York cuando Amy pasaba unos días de vacaciones con sus compañeras de colegio, que quedaron encantadas de poder conocer a la estrella.

"Me voy con mis amigas de instituto todos los veranos, así que les debo de gustar todavía, me hacen gastarme mucho dinero en ellas. Así que nos solemos ir por ahí y esta vez nos fuimos a los Hamptons. Jennifer y yo somos amigas y me dijo que iba a ir a Nueva York al día siguiente, y yo le dije: 'Bueno, ¿por qué no vienes por aquí? ¡Vamos a coger un barco!'. Entonces vino, y mis amigas de instituto alucinaron, pero aparentaron normalidad, excepto mi amiga Jess, que estaba en plan: 'Jennifer, creo que me tendrían que dejar ir al estreno de 'Los juegos del hambre'. Fue muy humillante", recordó Amy.