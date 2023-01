Amenazan a Gigi Hadid con publicar fotos íntimas de su cuenta de iCloud

La guapa Gigi Hadid ha contratado a un investigador privado y está buscando consejo legal al conocer que un grupo de cibercriminales ha accedido a su cuenta de iCloud -un sistema de almacenamiento online- y ahora amenaza con difundir vídeos y fotografías de la modelo si no les da dinero a cambio.

Sin embargo, la maniquí de 20 años se niega a sucumbir al chantaje y quiere hacer todo lo que esté en su mano para que la policía dé con ellos, según informa el portal TMZ.

Todo esto llega un año después de que Jennifer Lawrence, Kate Upton y otras famosas vieran cómo sus cuentas eran hackeadas y sus fotos más personales publicadas en internet.

Tras aquello, Jennifer (25) definió el ataque como un "crimen sexual", al salir a la luz fotos de ella desnuda.

"No es un escándalo. Es un crimen sexual. Es una violación sexual. Es asqueroso. La ley tiene que cambiar, y nosotros tenemos que cambiar. Por eso estas webs son responsables. Que alguien pueda ser sexualmente explotado y violado, y que lo primero que se les pase por la cabeza sea beneficiarse económicamente de ello, me supera. No puedo imaginar tan poca humanidad. No me imagino a alguien siendo tan irreflexivo, que no le importe nada y que esté tan vacío por dentro", contaba la actriz a Vanity Fair.