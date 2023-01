Amber Rose recurre a la tinta para olvidarse de su exnovio Val Chmerkovskiy

La modelo Amber Rose ha querido escenificar el comienzo de una nueva etapa en su vida, días después de confirmarse su ruptura con el bailarín Val Chmerkovskiy, poniéndose en manos del reputado tatuador Nikko Hurtado para acabar luciendo un nuevo grabado que, a menos que esconda un significado subyacente, parece dejar patente únicamente su amor por la ciudad de Los Ángeles y su condición de meca del cine.

"Mi nuevo tatuaje. ¡Muchas gracias Nikko Hurtado!", se limitó a escribir en su perfil de Instagram para describir la imagen que refleja el nuevo dibujo que presenta su antebrazo, una ilustración del famoso cartel de Hollywood situado en lo más alto de las colinas que rodean la ciudad californiana.

Aunque por el momento no parece tener deseo alguno de compartir públicamente las sensaciones que le ha dejado el fin de su romance con el también coreógrafo, a quien conoció durante su participación en el concurso televisivo 'Dancing With the Stars', su presencia virtual le ha servido también para dejar entrever que su capacidad de resistencia ante las adversidades, en este caso la del dolor que producen los pinchazos constantes de la aguja, podría extrapolarse también a su ámbito sentimental.

"Gracias por ser tan fuerte como dulce, Amber, ya tienes 'Hollywood' grabado en tu antebrazo", publicó por su parte el artista gráfico tras ser testigo del nivel de tolerancia al dolor del que hace gala la carismática maniquí.

Al margen del mal sabor de boca que suele dejar cualquier ruptura amorosa, lo cierto es que entre Amber Rose y Val Chmerkovskiy sigue existiendo, como aseguró el propio bailarín en sus redes sociales, una relación cuando menos cordial fundamentada en el cariño y la admiración que se profesan mutuamente.

"Seguiré apoyándola en todo, elogiándola y defendiéndola ante cualquier ataque procedente de esas mentes estrechas que se atreven a cuestionar su dignidad como mujer, como amiga y, sobre todo, como madre. Es muy complicado cuidar de un hijo siendo madre soltera y cuando todo el mundo te mira y te juzga. Pero lo hace, todos los días, y solo por eso se merece todo mi respeto y mi respaldo", escribía Val en su cuenta de Instagram.

Por Bang Showbiz