Amber Rose llama 'payaso' a Kanye West

La exstripper y modelo Amber Rose considera que el rapero Kanye West ha demostrado al mundo entero lo "j**idamente ridículo" que es al mencionar a su hijo Sebastian (2) en la discusión que mantuvo este miércoles con Wiz Khalifa -exmarido de Amber y padre del pequeño- en Twitter después de malinterpretar un tuit de Wiz, con el que pensó que estaba tratando de humillar públicamente a su mujer, Kim Kardashian.

"Yo nunca hablaría de niños en una discusión. Eso simplemente demuestra el tipo de persona que es. Aunque él haya dicho cosas acerca de mi hijo yo no he mencionado a los suyos. No voy a hacerlo. Esto es ridículo. Son bebés inocentes. No deberías hablar jamás acerca de un bebé. Eso simplemente demuestra lo j*didamente ridículo que es [Kanye]", explica Amber en un fragmento de su entrevista al podcast 'Allegedly' -que se emitirá hoy viernes- obtenido por el portal TMZ.

A Amber -que mantuvo una relación con Kanye antes de que este se casara con Kim- no le sorprenden los comentarios del rapero, ya que es justo el tipo de comportamiento que se esperaría de él.

"No [me sorprendieron sus comentarios] porque le conozco. Sé que es un j**ido payaso", afirmó Amber, que no comprende por qué el polémico artista sigue hablando públicamente de ella y criticándola en sus canciones: " La semana pasada sacó una canción que decía: 'Tuve a mi hijo por un tique de comida'. Todavía habla de mí en sus canciones. Habla de mí todo el tiempo".

Amber se vio envuelta en la discusión de Kanye con su exmarido cuando este aseguró que ella había conseguido "atrapar" a Wiz quedándose embarazada.

"Tercero: nadie que conozca ha escuchado tus discos enteros. Cuarto: dejaste que una stripper te atrapara. Quinto: sé que te enfadas cada vez que miras a tu hijo y recuerdas que esa chica te va a tener atrapado durante 18 años. Sexto: no vuelvas a faltarme al respeto", enumeraba Kanye en sus tuits.