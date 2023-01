Amber Heard perdió dinero con su divorcio de Johnny Depp

Aunque la actriz Amber Heard recibió siete millones de dólares tras divorciarse de Johnny Depp -dinero que donó íntegramente a organizaciones benéficas-, su íntimo amigo iO Tillett Wright afirma que la intérprete salió perdiendo en el aspecto financiero al aceptar un trato menos ventajoso de lo que podría haber llegado a conseguir de proponérselo y tener que hacerse cargo además de los honorarios de abogados y notarios.

"Ella ha pagado sus propias tasas legales. Toda esta situación ha sido muy pública. Yo nunca voy a formar parte del mundo de las celebridades, no soy una de ellas, pero elegí involucrarme en esta situación porque era imperativo que dijera lo que yo creía que era correcto", comentó en una entrevista al Sunday Times iO Tillett Wright, fotógrafo y activista por la fluidez de género -su sexo biológico es femenino, pero prefiere utilizar pronombres masculinos-, en una entrevista al Sunday Times.

La decisión de Wright de posicionarse de lado de la actriz -a quien ya defendió públicamente tras salir a la luz la noticia de su separación ratificando sus acusaciones de malos tratos contra el actor- no responde a un problema personal con Johnny Depp, a quien siempre le estará agradecido por acogerle en su casa durante un año y ayudarle, junto con Amber, a superar una etapa muy complicada en la que llegó a pensar en quitarse la vida.

"Salvaron mi vida. Sin ninguna duda", reconoce el amigo de Amber, que vivió con ella y su ya exmarido antes de que ambos se casaran en febrero de 2015.

Sin embargo, ahora el fotógrafo, que aún mantiene una estrecha amistad con Amber, ha decidido cortar todos los lazos con la estrella de Hollywood como condena a su decisión de no disculparse públicamente por su comportamiento, lo cual no significa que no sienta compasión por el duro momento que tuvo que atravesar Johnny al coincidir todo el mediático proceso de su divorcio con la muerte de su madre.

"Es un tema muy complicado. Mi actitud al respecto es la misma que adopto cuando se trata de mis padres. La gente muy rara vez es mala. A todo el mundo le suceden cosas malas, y sufren e intentan evitarlo. Todos intentamos lidiar lo mejor posible con nuestro dolor y a veces la cuestión es a quién vas a acabar haciendo daño en el proceso. Lo importante es qué haces después de hacerles daños, eso es lo que delimita qué personas puedes tener en tu vida y cuáles no".

Por: Bang Showbiz