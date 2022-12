Amanda Seyfried: 'Seth MacFarlane me regaló una cebra disecada'

La actriz Amanda Seyfried es una entusiasta confesa de la taxidermia, lo que le ha llevado a coleccionar figuras de animales disecados, siendo una de las últimas incorporaciones a su serie la cebra que el director de la cinta 'Ted 2', Seth MacFarlane, le regaló después de protagonizar la comedia.

"Tengo un montón de cosas de Deyrolle, una tienda de taxidermia en París. Por supuesto que tengo un mapache disecado, ¿quién no? Tengo una cebra miniatura que Seth MacFarlane me compró y un caballo bebé, pero eso es lo más grande que tendría. Son el doble de grandes que mi perro Finn, y se llaman Kevin Sparkle y Antoine Woodberry", confesó la actriz en una entrevista con ES Magazine.

Amanda tiene en tal estima a sus animales muertos que da un nombre a todos, aunque su favorito es el ciervo Sha' Dynasty.

"También tengo una lechuza llamada Beatrix, un pollito llamado Linda y un ciervo llamado Sha' Dynasty. Es un auténtico zoo".

Taxidermia aparte, Amanda adora también pintar, y en todas sus casas tiene una habitación donde puede dar rienda suelta a su arte y relajarse.

"En cada una de mis casas hay un espacio para pintar. Tengo una habitación en Los Ángeles con vistas a los árboles y es perfecta. Siempre pinto acuarelas abstractas y solo se las regalo a mis amigos. La mayoría de la gente a la que sigo en Instagram son vendedores de la web de artesanía Etsy. Me encanta la gente que borda, teje y trabaja con lana. Lo que sea, me gusta. Pasé por una fase de hacer sombreros a lo Caperucita Roja para dárselos a mis amigos, y he hecho uno para casi todas las personas con las que trabajé en 'Ted'", concluyó.