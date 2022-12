Amanda Seyfried se divierte leyendo críticas en Twitter

La angelical Amanda Seyfried ha demostrado en más de una ocasión que no se toma demasiado en serio los efectos de la popularidad en su relación con la opinión pública, por lo que no resulta extraño que la actriz asegure que le encanta pasar horas delante de su ordenador para leer las burlas y reproches que recibe de algunos usuarios de Twitter, mucho más exigentes que ella con la calidad de sus películas.

"Hay gente que prefiere ignorar lo que el mundo tiene que decir sobre ellos, mientras que a mí me divierte leer lo que los internautas piensan de mí. A veces entro en Twitter y busco todo tipo de comentarios que lleven mi nombre. Algunos de ellos son muy dulces, pero otros están llenos de insultos o referencias a mi trabajo que no son precisamente agradables. Me hace gracia, porque ellos me toman más en serio que yo misma", explicó la intérprete en la edición británica de Elle.

Publicidad

La estrella de cine está convencida de que sus muchos años de trayectoria profesional le han ayudado a crear un "escudo" de protección que mantiene su autoestima intacta, así que prefiere centrarse en recordar con cariño aquellos mensajes y fotografías de las redes sociales que valoran positivamente su labor profesional.

"No sé cómo explicarlo, pero me entretiene comprobar el efecto que tiene mi trabajo en la opinión pública. Quizá no es una práctica demasiado saludable, pero con los años he desarrollado una especie de escudo que me protege de ciertos abusos. Además, leer lo que dicen de ti a veces tiene sus recompensas. El otro día una chica colgó una foto en la que posaba conmigo y me dedicaba unas palabras llenas de cariño, lo que me alegró mucho porque recordaba ese encuentro perfectamente", añadió en la misma entrevista.