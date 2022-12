Amanda Seyfried no trabajaría estando embarazada

Aunque todavía no sabe si Mila Kunis será o no su compañera de reparto en la película 'Ted 2', la actriz estadounidense Amanda Seyfried comprendería perfectamente que su colega de profesión -quien espera su primer hijo con su prometido Ashton Kutcher- decidiera finalmente no participar en la secuela de la exitosa comedia de Seth MacFarlane, ya que esa sería su decisión si se encontrara en la misma situación que la futura mamá.

"Todavía no me han dicho si Mila formará parte del elenco de 'Ted 2'; no sé qué es lo que va a hacer. En mi caso, tengo claro que si estuviera en su lugar, esperando un niño, lo último en lo que estaría pensando sería en el trabajo, aunque entiendo que es posible compaginar las dos cosas... En mi caso, creo que estar embarazada sería una experiencia magnífica, pero únicamente cuando esté completamente preparada para ello", confesó la polifacética intérprete a la revista Hello!, dejando claro que por el momento no planea aumentar la pequeña familia que ha formado junto a su novio, el también actor Justin Long, y su inseparable perro Finn.

Sin embargo, Amanda es consciente de que -una vez estrenada en la maternidad- sus futuros hijos se enfrentarán seguramente al mismo incómodo problema con el que ella lleva lidiando todos estos años cada vez que la gente tiene problemas para pronunciar correctamente su apellido.

"Me he pasado años explicándole a todo el mundo cómo se dice, pero ahora la verdad es que ya no me importa. Solía molestarme muchísimo que no fuesen capaces de pronunciarlo correctamente, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no tiene sentido dejar que me fastidie algo así", explicó en la misma conversación.