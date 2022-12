Amanda Seyfried necesita un respiro

La angelical Amanda Seyfried no pudo disimular el cansancio que le provocó media hora de constantes autógrafos durante la presentación de su nueva película, 'A Million Ways To Die In The West', en la ciudad de Los Ángeles. La versátil intérprete tampoco decepcionó a los fotógrafos que seguían sus pasos por la alfombra roja, ya que apareció con un espectacular vestido negro con transparencias y un original y colorido cuello, además de unos intensos labios rojos que dieron el toque de color a su blanquecina tez.