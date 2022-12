Amanda Seyfried 'juega' a ser azafata de vuelo

Durante un vuelo Nueva York-Los Ángeles, la actriz Amanda Seyfried decidió dar un respiro a las azafatas y repartir ella misma galletas entre el pasaje de primera clase del avión.

"Amanda sirvió galletas a las asistentes de vuelo. Estuvo muy simpática, riéndose y bromeando con las azafatas durante un rato. Luego salió con una bandeja y ofreció a todo el mundo galletas con chocolate. '¿Quieres una galleta? ¿Quieres una galleta?', iba preguntando ", contaba un pasajero del vuelo a UsMagazine.com.

Publicidad

Muchas galletas de avión habrá estado comiendo últimamente Amanda, ya que recientemente ha estado grabando una campaña publicitaria en Roma y asistiendo a la Semana de la Moda de París, a la que acudió con su novio Justin Long y de la que dieron cuenta mediante imágenes colgadas en Instagram. Sin embargo su residencia la tendrá en Nueva York, donde debutará en la obra 'The Way We Get By' a finales de abril junto a Thomas Sadoski.