Amanda Seyfried casi se atraganta con el bigote de Neil Patrick Harris

La angelical Amanda Seyfried ha protagonizado peligrosas secuencias de acción y escenas de alto contenido erótico durante su versátil trayectoria cinematográfica, pero su peor experiencia profesional hasta la fecha tuvo lugar durante el reciente rodaje de 'A Million Ways to Die in the West' -dirigida por el cómico Seth MacFarlane-, cuando casi se atraganta con el bigote de pega de su compañero de reparto Neil Patrick Harris.

"Fue horrible. Tenía que lamer el bigote falso de Neil en un par de planos y resultó ser una experiencia verdaderamente repugnante. Se desprendió y acabó en mi boca. Es la escena más complicada que he tenido que rodar en mi vida. No me gusta tener que meterme cosas en la boca y, desde luego, no quiero tener el ADN de nadie en ella", explicó la joven estrella durante su visita al programa de televisión 'The Ellen DeGeneres Show', antes de aclarar rápidamente el doble significado de sus palabras: "A no ser que sea el de ciertas personas muy concretas".

Tras reflexionar sobre los asuntos de su vida más íntima, Amanda tampoco ha tenido reparo en adentrarse en los entresijos de su relación con el también actor Justin Long, revelando que la pareja comparte una existencia aburrida y muy alejada del glamour de las estrellas de Hollywood.

"Pasamos juntos cada minuto del día. Pero no hacemos cosas demasiado emocionantes. Por las mañanas salimos a pasear con mi perro, y después preparamos los famosos batidos 'verdes'. Justin ha conseguido que me aficione a ellos. Son muy sanos, la verdad. Y cuando acabamos nos ponemos a ver programas de citas y de telerrealidad", aseguró.

Una de las razones por las que la artista disfruta de una vida cotidiana tan sencilla tiene que ver con su adorado perro Finn, del que trata de no separarse nunca aunque ello le haya obligado a renunciar a unas merecidas vacaciones en los últimos cinco años.

"Obviamente, irme de vacaciones a Florida supuso un gran acontecimiento. Por lo general, no me gusta tener que separarme de mi mascota y por eso no suelo viajar", concluyó.