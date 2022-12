Amanda Seyfried cantará en la comedia 'Ted 2'

Aunque ya era consciente de los encantos naturales y el talento interpretativo de Amanda Seyfried, su compañero de reparto -y guionista de la comedia 'Ted 2'- Seth MacFarlane quedó tan impresionado con su angelical voz que no dudó en reescribir una escena de la película para que la actriz pudiera deleitar a los espectadores con un número musical.

"Es cierto, Amanda va a cantar en la segunda parte de 'Ted' porque tiene una voz preciosa", aseguró el cómico y cineasta a la emisora BBC Radio 1, a lo que Amanda añadió: "Seth escribió una bonita melodía, muy del estilo de Ted".

Sin embargo, y pese a estar contenta con el tema, se siente aliviada de no tener que poner acento de Boston para el papel. Así de claro lo dejó después de que le solicitaran emular a uno de los personajes de la serie 'Family Guy', otra de las creaciones de Seth. "No puedo, no me sale el acento de Boston", respondió Amanda, para escándalo del propio Seth. "¿No puedes emular el acento de Boston? ¡Pero eres la protagonista de 'Ted 2'!". Tras lo que Amanda dijo rotunda: "Me prometiste hace semanas que no tendría que hacerlo. Dios, si quieres que ponga acento de Boston, voy a tener que... Nunca me pondría en ridículo delante de ti intentando poner esas voces".